в Самарской области Priora насмерть сбила 10-летнего велосипедиста

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ДТП случилось 30 июля около 15:00 на 2-м км автомобильной дороги Ягодное - санаторий "Алые паруса".

Как сообщили в региональном ГУ МВД России, 32-летний мужчина за рулем LADA Priora сбил 10-летнего мальчика, который ехал на велосипеде, пересекая проезжую часть.



Несовершеннолетний скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.



На место ДТП приехали сотрудники Госавтоинспекции. Они оградили место аварии и опросили очевидцев происшествия.



Причины и обстоятельства устанавливаются. Происшествие взяла на контроль прокуратура района, пишет Сова.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области