В Самарской области пожарные почти пять часов тушили жилой дом

125

ЧП произошло в четверг, 2 января. Подробности рассказали в региональном МЧС, пишет Сова.

Сообщение о возгорании в селе Подстепки Ставропольского района поступило на пульт дежурного в 23:08. Пожарные немедленно выехали на место. Оказалось, полыхал двухэтажный жилой дом. Огонь уже успел распространиться на 200 "квадратов".



Более пяти часов специалисты сражались со стихией. Полная ликвидация была объявлена 3 января в 4:30. В тушении приняли участие 36 человек и 14 спецмашин.

- В результате пожара погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания - перекал печи, - сообщили в ведомстве.