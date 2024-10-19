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В Самарской области полицейские задержали мужчину с марихуаной в куртке

19 октября 2024 12:21
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В Самарской области полицейские задержали мужчину с марихуаной в куртке

Ранее судимый 34-летний мужчина пояснил, что дикорастущую коноплю он нарвал на поляне в соседнем поселке для личного употребления, без цели сбыта.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков О МВД России по Волжскому району, получили оперативную информацию от неравнодушных граждан о том, что 34-летний житель пгт. Стройкерамика может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

Сотрудники полиции, располагая информацией о возможном местонахождении подозреваемого, задержали его на одной из улиц поселка. В присутствии понятых полицейские, в ходе личного досмотра, обнаружили в кармане верхней одежды и изъяли вещество растительного происхождения зеленого цвета. Изъятое направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством марихуана, массой 53,44 грамма.

В ходе опроса мужчина, ранее судимый за грабеж пояснил, что нарвал дикорастущую коноплю на поляне в соседнем поселке для собственного употребления, без последующей цели сбыта. В настоящее время данная версия тщательно проверяется сотрудниками органов внутренних дел.

Отделом дознания Отдела МВД России по Волжскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Теги: Стоп Наркотик

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