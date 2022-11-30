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В Самарской области подведены итоги операции «Розыск»

30 ноября 2022 09:35
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В Самарской области подведены итоги операции «Розыск»

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят работу по розыску лиц скрывшихся от следствия, дознания и суда, розыску без вести пропавших граждан и установлению личности неопознанных трупов.

В оперативно-профилактическом мероприятии «Розыск», которое прошло с 24 по 25 ноября текущего года, приняли участие сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, Госавтоинспекции, представители общественных организаций правоохранительной направленности.

За время проведения мероприятия сотрудники самарской полиции установили и задержали 47 разыскиваемых, в их числе 42, находящихся в розыске за территориальными ОВД Самарской области. Также разыскано 2 осужденных, находящихся в розыске за УФСИН России по Самарской области, и 3 находящихся в розыске за правоохранительными органами стран СНГ.  

Среди задержанных, один человек разыскивался за совершение грабежа, 3 - за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 2 за преступления в сфере экономики, 21 за совершение краж, 19 за совершение иных преступлений.

Так, сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнюю подозреваемую в краже, совершенной на территории Промышленного района областного центра еще в 2020 году. Женщину установили в одном из регионов РФ, где она проживала, используя подложные документы, удостоверяющие личность.

Кроме того, полицейские установили местонахождение 20 без вести пропавших граждан, из которых 3 находились в федеральном розыске. Разыскано 3 несовершеннолетних самовольно ушедших из семей и специализированных учреждений для несовершеннолетних. Идентифицированы 7 неопознанных трупов.

Так, установлена личность скелетированного трупа мужчины, обнаруженного 2 ноября текущего года в Нефтегорском районе Самарской области. Мужчина находился в розыске с 2009 года.

Подобные профилактические мероприятия проводятся на территории Самарской области регулярно.

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