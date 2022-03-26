В Самарской области подростки закидали пассажирский поезд камнями и снежками

155

В Самарской области на железной дороге произошел инцидент с участием несовершеннолетних. Подробности рассказали в транспортной полиции.

— 24 марта пять человек в возрасте от 11 до 14 лет на 1057-м километре железной дороги в Чапаевске сначала просто гуляли по путям. Потом увидели приближающийся поезд, сошли с ж/д полотна на обочину, в сугробы, и оттуда начали обкидывать вагоны камнями и снежками. Состав ехал по маршруту Москва — Магнитогорск, — сообщила 63.RU начальник отделения по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Алла Нечесова.

К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Такое «развлечение» для подростков Алла Нечесова в своем интервью 63.RU называла одним из типичных инцидентов с несовершеннолетними на железной дороге. Подобные случаи полицейские и сотрудники ж/д регулярно фиксируют уже несколько лет. Не все инциденты проходят бесследно. Во время очередного подобного «развлечения» подростков пострадала девочка, которая стояла у открытого окна в поезде. Ей в голову попал камень.