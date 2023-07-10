В Самарской области побиты рекорды аномальной жары 2020 года

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Синоптики в Самарской области зафиксировали новые температурные максимумы. Рекорды по жаре были побиты в двух населенных пунктах региона.

— 9 июля в поселке Большая Глушица было 36,8 градуса. До этого рекордной считалась температура 35,9, которую зарегистрировали 9 июля 2020 года. Также новый температурный максимум зафиксирован и в Авангарде. Там термометры показали 38,1 градуса. До этого рекордом здесь были 35,9. Такая температура была в населенном пункте также 9 июля 2020 года, — сообщили в Приволжском УГМС.

Жарко в воскресенье было по всему региону. Вероятно, новых рекордов стоит ждать в области и в понедельник, 10 июля. По сведениям синоптиков, в регионе в первый рабочий день недели будет 36–38 градусов. Чуть свежее станет во вторник, 11 июля. А спадать жара начнет лишь к среде. Тогда, по прогнозу, днем будет 20–25 градусов, пишет 63.ру.