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В Самарской области ожидают сильный снег, метель

17 ноября 2022 13:49
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В Самарской области ожидают сильный снег, метель

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: "Объявлен желтый уровень опасности. Днем 17.11.2022 местами в Самарской области ожидается сильный снег, усиление юго-восточного ветра, порывы ветра 15-18 м/с, метель при видимости 500-1000 м.".

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

По возможности, оставайтесь дома. Если Вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений!

Будьте внимательны и осторожны!

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