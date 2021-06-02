В Самарской области отловят только 4765 из 24 278 бездомных собак

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе встречи слушатели получат практические навыки создания собственных «продающих» аккаунтов в социальных сетях.
Пройдет мастер-класс Александра Фомина на тему "YouTube и Facebook: создаём собственный конкурентный экспертный образ"
Модели LADA CNG используют в качестве топлива как бензин, так и сжатый природный газ метан.
LADA: выпустили 10-тысячный битопливный автомобиль на CNG
Мужчина сам пришел в медучреждение и попросил помощи.
На Сахалине мужчина выжил в схватке с медведем у реки
Это грубое нарушение закона и существующих правил, отметила спикер СФ.
Матвиенко: обязательной вакцинации от коронавируса в России быть не может
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
В Минэнерго рассказали о возможности ввести прогрессивный тариф на электричество
В Минэнерго рассказали о возможности ввести прогрессивный тариф на электричество
Почему в Самарской области подорожали продукты
Почему в Самарской области подорожали продукты
С 1 июня в регионе заработал Интернет-портал «Карта жителя Самарской области»
С 1 июня в регионе заработал Интернет-портал «Карта жителя Самарской области»
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.24
-0.06
EUR 89.6
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском ОДО состоится концерт автора-исполнителя Алексея Хворстяна «Я служу России»
Самарский зоопарк приглашает на "Международный день защиты детей" сегодня, 1 июня
1 июня в САТОБ откроется выставка победителей конкурса рисунков «Я рисую театр»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области отловят только 4765 из 24 278 бездомных собак

2 июня 2021 13:29
93
В Самарской области отловят только 4765 из 24 278 бездомных собак

В 2021 году на регулирование численности бездомных животных в Самарской области из регионального бюджета потратят 37,9 миллиона рублей. Такие сведения содержатся в материалах правительства, предоставленных в ответ на вопросы депутатов губернской думы.

— 36 муниципалитетов получат субвенции из регионального бюджета на регулирование численности бездомных животных. По данным местных властей, в 2021 году проведут отлов 4765 особей. Потребность же составляет 24 278 голов. Таким образом, неохваченное количество бездомных животных в 2021 году составляет 19 513. Сейчас рассматривается вопрос о выделении дополнительного финансирования, — сообщили в правительстве.

В Самаре заявки на отлов можно передать по телефонам 266-54-54, 266-56-17, а также на сайте департамента городского хозяйства и экологии Самары (с указанием ФИО, контактного телефона, местонахождения собак).

Чиновники напомнили, что по федеральному и региональному законодательству с бездомными животными в Самарской области работают по системе «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат». При этом предполагается содержание пойманных собак в приютах или их возвращение на прежние места обитания. Причем на волю выпускают только животных, которые «не проявляют немотивированную агрессию».

— Это понятие в законодательстве не прописано. Департамент ветеринарии Самарской области обратился в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой поручить профильным ведомствам обсудить этот вопрос вместе с научными институтами, зоозащитными организациями и заинтересованными органами исполнительной власти. Чтобы они рассмотрели возможность внесения изменений в федеральный закон в части установления основного понятия «немотивированная агрессивность», — пояснили чиновники.

Также региональные власти хотят попросить у федерального центра средства на строительство государственных или муниципальных приютов. Пока работают только частные — 16 организаций. Они самостоятельно принимают решение по размещению животных, пишет 63.ру.

К сожалению, проблема бездомных животных оборачивается порой смертельными происшествиями. В Южном городе стая собак буквально растерзала пожилую женщину. Она умерла в больнице. Следователи возбудили уголовное дело.

Теги: бездомные животные отлов собаки

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В рамках празднования 30-летия со дня образования Федеральной таможенной службы Российской Федерации.
14 мая 2021, 14:17
Кинологи Самарской таможни со своими служебными собаками выступили перед юннатами   
В рамках празднования 30-летия со дня образования Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Общество
563
За несколько лет от укусов бездомных собак в городе погибли три женщины.
13 мая 2021, 23:54
Председателю комитета по ЖКХ Брянской горадминистрации вынесли приговор по делу о гибели трех женщин
За несколько лет от укусов бездомных собак в городе погибли три женщины. Закон
948
В центре внимания
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
2 июня 2021  14:00
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
93
Делегация Самарской области примет участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме
2 июня 2021  10:58
Делегация Самарской области примет участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме
Экономика
177
Из-за фестиваля «Королева спорта» на территории Самары временно ограничат движение транспорта
2 июня 2021  10:27
Из-за фестиваля «Королева спорта» на территории Самары временно ограничат движение транспорта
Транспорт
181
В Самаре отметили День защиты детей: ФОТО
1 июня 2021  18:34
В Самаре отметили День защиты детей: ФОТО
Культура
452
На сегодняшний день страховые компании задолжали лечебным учреждениям региона существенную сумму денег.
1 июня 2021  16:38
Дмитрий Азаров поручил разобраться с долгами страховых компаний перед лечебными учреждениями региона
Политика
607
Весь список