В Самарской области отловят только 4765 из 24 278 бездомных собак

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В 2021 году на регулирование численности бездомных животных в Самарской области из регионального бюджета потратят 37,9 миллиона рублей. Такие сведения содержатся в материалах правительства, предоставленных в ответ на вопросы депутатов губернской думы.

— 36 муниципалитетов получат субвенции из регионального бюджета на регулирование численности бездомных животных. По данным местных властей, в 2021 году проведут отлов 4765 особей. Потребность же составляет 24 278 голов. Таким образом, неохваченное количество бездомных животных в 2021 году составляет 19 513. Сейчас рассматривается вопрос о выделении дополнительного финансирования, — сообщили в правительстве.

В Самаре заявки на отлов можно передать по телефонам 266-54-54, 266-56-17, а также на сайте департамента городского хозяйства и экологии Самары (с указанием ФИО, контактного телефона, местонахождения собак).

Чиновники напомнили, что по федеральному и региональному законодательству с бездомными животными в Самарской области работают по системе «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат». При этом предполагается содержание пойманных собак в приютах или их возвращение на прежние места обитания. Причем на волю выпускают только животных, которые «не проявляют немотивированную агрессию».

— Это понятие в законодательстве не прописано. Департамент ветеринарии Самарской области обратился в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой поручить профильным ведомствам обсудить этот вопрос вместе с научными институтами, зоозащитными организациями и заинтересованными органами исполнительной власти. Чтобы они рассмотрели возможность внесения изменений в федеральный закон в части установления основного понятия «немотивированная агрессивность», — пояснили чиновники.

Также региональные власти хотят попросить у федерального центра средства на строительство государственных или муниципальных приютов. Пока работают только частные — 16 организаций. Они самостоятельно принимают решение по размещению животных, пишет 63.ру.

К сожалению, проблема бездомных животных оборачивается порой смертельными происшествиями. В Южном городе стая собак буквально растерзала пожилую женщину. Она умерла в больнице. Следователи возбудили уголовное дело.