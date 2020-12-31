В Самарской области охотник заплатил 400 тысяч рублей за убийство лосихи

Правоохранители изъяли у него нарезное ружье.
Департамент охоты и рыболовства Самарской области рассказал о нарушениях, которые были допущены в регионе в конце декабря. Так, в угодье "Клявлинское" была пресечена незаконная добыча животного. Правда, лосиха уже была мертва.
Подозреваемый в ее убийстве был задержан, на него возбудили уголовное дело. Следственно-оперативная группа изъяла у мужчины нарезное охотничье ружье.
В результате нанесенный ущерб составил 400 тысяч рублей. Охотник возместил эти средства, сообщает Сова.инфо.
Фото: pixabay.com
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