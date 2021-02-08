В Самарской области обнаружили следы незаконной охоты на лося

146

4 февраля 2021 года на территории муниципального района Шенталинский Самарской области при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора инспекторами департамента охоты и рыболовства Самарской области было обнаружено место незаконной добычи лося.

По следам происшествия инспекторы обнаружили частное подворье, где предположительно хранится продукция охоты. Для проведения проверки по факту незаконной охоты, ответственность за которую установлена частью 1 статьи 258 УК РФ, было незамедлительно подано заявление в правоохранительные органы. Сумма ущерба, причиненного государству, составляет 240 000 рублей.

Подозреваемые в совершении данного противоправного действия лица установлены, с места происшествия сотрудниками полиции изъяты вещественные доказательства, проводится проверка.