В Самарской области обещают сильный ветер

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По прогнозам синоптиков, днем 27 марта в 63-м регионе порывы юго-восточного ветра достигнут 15-18 м/с. Стихия обрушится на область уже через 1-2 часа и сохранится до конца дня.



Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области напоминают, что при сильном ветре опасно находиться возле деревьев, ЛЭП, рекламных щитов и остановок общественного транспорта. Автомобили стоит поставить в гараж или подальше от непрочных конструкций.



Однако, по данным синоптиков, ветер не повлияет на непривычную для марта высокую температуру воздуха, пишет Сова.