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В Самарской области к ответственности привлечено еще 73 пьяных водителя

29 июня 2021 14:01
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В Самарской области к ответственности привлечено еще 73 пьяных водителя

В рейдах приняли участие  руководители территориальных подразделений ГИБДД.

​В Самарском регионе в минувшие выходные дни проведены комплексные профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения со стороны автомобилистов. Особый акцент был сделан на выявление водителей в состоянии опьянения.

​Контроль за дорожной обстановкой осуществлялся группами нарядов дорожно-патрульной службой,  путем массовой остановки и проверки водителей, проведения рейдовых мероприятий в возможных местах появления нетрезвых водителей.

В мероприятии, которое проходило с пятницы 25 по воскресенье 27 июня, задействовано максимальное количество сотрудников ГИБДД по всей области. Личное участие в рейдах приняли руководители территориальных подразделений ГИБДД.

За три дня дорожными полицейскими выявлено более 2 700 нарушений Правил дорожного движения. К ответственности привлечено 73 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Широкомасштабные рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

Региональная Госавтоинспекция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, направленным, прежде всего, на обеспечение безопасности дорожного движения.

Теги: ГИБДД пьяные водители рейды

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