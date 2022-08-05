В Самарской области ищут женщину с 7-летним сыном

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В Сергиевском районе 63 региона ищут Каюковых Ольгу и Александра. Их потеряли два дня назад. Сейчас поисками занимаются отряд «Лиза Алерт» и волонтеры.

Ольга и Саша – мать и сын. Последний раз их видели в поселке Серноводск. А уже с 3 августа их след простыл.

Приметы Ольги: рост 160 см, телосложение – плотное, волосы – темные с проседью, глаза темно-зеленые. Была одета в рубашку в белую и мелко-голубую полоску с коротким рукавом, темно-синие джинсы и бежевые балетки.

7-летний Саша – ростом 140 см, худощавого телосложения, волосы – темные, глаза – черные. Был одет в темно-синий спортивный костюм и такого же цвета кроссовки.

Если вы видели эту семью, позвоните по телефону 112, пишет ГТРК Самара.