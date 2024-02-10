В Самарской области ищут пропавшего жителя Сергиевского района

172

Сотрудниками полиции разыскивается житель поселка Светлодольск Сергиевского района Самарской области Белоусов Александр Александрович 1969 года рождения, который в мае 2019 года ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Ориентировка с приметами разыскиваемого направлена в службы и подразделения полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации. По имеющейся информации мужчина может находиться в Самарской области среди лиц без определенного места жительства и ведущих антиобщественный образ жизни.

Приметы разыскиваемого: на вид 60 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, глаза карие, на голове залысина.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции, по тел. 8(84655)2-14-41, 102 или в ОМВД России по Сергиевскому району по адресу: Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. П. Ганюшина, д. 15.