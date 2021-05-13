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В Самарской области ищут пропавшего пенсионера

13 мая 2021 10:36
136
В Самарской области ищут пропавшего пенсионера

Сотрудниками ОМВД России по Сергиевскому району разыскивается Яшуткин Иван Павлович 1940 года рождения, который 29 апреля текущего года ушел из дома, расположенного в п.г.т. Суходол, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Сотрудники полиции провели ряд оперативно-разыскных мероприятий: установили и опросили знакомых и родственников пропавшего, отработали места его возможного пребывания, ориентировка была передана в территориальные органы внутренних дел, наружным службам полиции и в близлежащие регионы.

Приметы: на вид 75-80 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, пострижен налысо. В силу состояния здоровья дезориентирован.

Был одет: в кепку серого цвета, куртку коричнево-серого цвета, рубашку серого цвета, брюки серого цвета, ботинки черного цвета, носки черного цвета.

Информацию о разыскиваемом или его местонахождении просим сообщить в ближайший отдел полиции, или по тел. 8(84655)2-14-41, 8(917)140-94-22, или 020 (112 с мобильных  операторов сотовой связи).

Теги: пропавшие розыск

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