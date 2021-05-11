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В Самарской области ищут пропавшего мужчину

11 мая 2021 13:27
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В Самарской области ищут пропавшего мужчину

Отделом МВД России по Волжскому району разыскивается без вести пропавший Федоров Андрей Владимирович 1962 года рождения, который 30.04.2021 года ушел из мужского монастыря, расположенного по адресу Самарская область, Волжский район, поселок Подгоры и до настоящего времени не сообщает о себе и своем местонахождении.

Приметы разыскиваемого:  на вид 59 – 60 лет, рост 175 – 180 см, худощавого телосложения, лицо прямоугольное европейского типа, глаза серого цвета, волосы средней длины, седые. 

Ориентировка с фотографией и приметами без вести пропавшего передана всем наружным службам полиции.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: дежурная часть ОМВД России по Волжскому району 8-846-278-26-03, 8-846-333-07-35, отдела уголовного розыска территориального органа 8-846-278-25-75 или по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи) или обратиться в ближайший отдел полиции, сообщает облМВД.

Теги: пропавшие розыск

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