В Самарской области ищут пожилую женщину

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Сотрудники Отдела МВД России по Сергиевскому району разыскивают Гробовникову Анну Михайловну 1937 года рождения, жительницу села Нероновка, которая 6 января ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Сотрудники полиции отработали места возможного нахождения пропавшей, установили и опросили знакомых и родственников, ориентировка была передана в территориальные органы внутренних дел, наружным службам и полиции и в близлежащие регионы.

Приметы: на вид 83-85 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, сутулится, волосы седые, собраны в косу.

Особые приметы: отсутствует правый глаз, передвигается при помощи трости.

Была одета в коричневую зимнюю куртку, пуховый платок, валенки, остальная одежда не установлена.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить имеющуюся информацию в ближайший отдел полиции, по телефонам 8(84655)2-14-41 или 020 (112 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).