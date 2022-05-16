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В Самарской области ищут злостного нарушителя ПДД

16 мая 2022 10:25
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В Самарской области ищут злостного нарушителя ПДД

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение Зиятдинова Наиля – жителя Алексеевского района Оренбургской области 1987 года рождения, который скрылся от органов дознания и объявлен в Федеральный розыск.

В мае прошлого года автомобиль под управлением данного гражданина был остановлен для проверки документов сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» в районе улицы Локомобильной. Водитель находился за рулем с явными признаками опьянения, но  от прохождения медицинского освидетельствования отказался. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что это не первый случай, когда уроженец Оренбургской области подвергает жизнь и здоровье участников дорожного движения, находясь за рулем в нетрезвом состоянии.

Отелом дознания МУ МВД России «Сызранское» по признакам преступления предусмотренного ст. 264.1 УК РФ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, но подозреваемый скрылся от органов дознания и объявлен в Федеральный розыск.

Приметы мужчины: на вид 30-35 лет, рост 170 см., среднего телосложения, глаза карие, брови густые, губы пухлые, волосы темного цвета коротко постриженные.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части МУ МВД России «Сызранское» 8 (8464) 33-38-66, либо по телефону 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!

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