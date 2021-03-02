В Самарской области инспекторы ГИБДД оказали помощь попавшему в трудную дорожную ситуацию водителю большегруза

На протяжении 3-х часов спасательной операции сотрудники ДПС обеспечивали безопасность дорожного движения.
В феврале текущего года в дневное время на автодороге регионального значения в Самарской области экипаж ДПС территориального ОМВД обратил внимание на большегруз с прицепом, находящийся в кювете, возле которого находился взволнованный мужчина.
Как пояснил сотрудникам полиции водитель транспортного средства, в условиях снегопада он не справился с управлением и попал в трудную дорожную ситуацию. Самостоятельно вырулить на проезжую часть мужчина не смог. Ситуация была осложнена неблагоприятными погодными условиями: обильным снегом, сильными порывами ветра и заносами.
Сотрудники полиции предложили водителю помощь, доложив о произошедшем в подразделение ГИБДД.
Автоинспекторы регулировали движение других транспортных средств, следующих по автомобильной дороге, для исключения дорожно-транспортных происшествий. Привлекли специальную технику (грузовой эвакуатор), с помощью которого автопоезд отбуксировали на проезжую часть.
На протяжении 3-х часов спасательной операции сотрудники ДПС обеспечивали безопасность дорожного движения.
В результате своевременно оказанной помощи водитель – дальнобойщик и его груз – автомобили - не пострадали. Поблагодарив сотрудников полиции, водитель продолжил свой путь, а сотрудники Госавтоинспекции - несение службы.
Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными, особенно вблизи мостов и низин, где в утренние и вечерние часы возможно быстрое обледенение проезжей части. Также изменения метеорологических и дорожных условий требуют от автомобилистов большей осторожности на автодорогах области, сообщает облМВД.
Фото: скрин видео
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