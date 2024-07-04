В Самарской области Госавтоинспекторы задержали водителя «BMW» с поддельным удостоверением

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Житель Забайкальского края рассчитывал, что подделка водительских прав не вызовет подозрений.

В конце июня текущего года, в дневное время суток неся службу на посту КПП «Рубеж» города Тольятти, сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения остановили автомобиль «BMW» для проверки документов.

В ходе административной процедуры водитель 2002 года рождения предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.

Полицейские задержали водителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Водительское удостоверение было изъято и направлено на экспертизу. По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует государственному образцу.

Полицейскими установлено, что задержанный является жителем Забайкальского края, официально не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса мужчина пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение он приобрел через Интернет и рассчитывал, что о подделке никто не узнает.

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.