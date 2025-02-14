В Самарской области госавтоинспекторы помогли пенсионеру, подвернувшему ногу

Я нашел ошибку
Главные новости:
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
В Госдуму внесли проект о выплатах парам, состоящим в браке не менее 30 лет
В Госдуму внесли проект о выплатах парам, состоящим в браке не менее 30 лет
Названы популярные места для свиданий в Самаре
Названы популярные места для свиданий в Самаре
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
В Самарской области стало меньше первоклассников
В Самарской области стало меньше первоклассников
42% россиян считают самой важной составляющей отношений умение общаться и решать конфликты
42% россиян считают самой важной составляющей отношений умение общаться и решать конфликты
ФАС проверит 20-процентное повышение тарифов у МегаФона
ФАС проверит 20-процентное повышение тарифов у МегаФона
Тольяттинка присвоила выручку магазина в размере около 1 млн рублей, чтобы погасить долг
Тольяттинка присвоила выручку магазина в размере около 1 млн рублей, чтобы погасить долг
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.03
-3.02
EUR 94.92
-3.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают сыграть в шахматы и джакколо во Дворце ветеранов
В Самаре в Музее Модерна пройдет экскурсия по выставке "Засушенному - верить"
В СОУНБ состоится музыкально-просветительская программа с участием творческого коллектива «AllХимия»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области госавтоинспекторы помогли пенсионеру, подвернувшему ногу

14 февраля 2025 09:37
148
В Самарской области госавтоинспекторы помогли пенсионеру, подвернувшему ногу

В вечернее время полицейские заметили на неосвещенном участке дороги хромающего пожилого мужчину, идущего по обочине.

Находясь на маршруте патрулирования возле села Кануевка в вечернее время, инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Отдела МВД России по Безенчукскому району Игорь Борзенков и Алексей Ершов заметили на неосвещенном участке дороги хромающего пожилого мужчину, который двигался в направлении села Владимировка.

Остановившись, чтобы узнать, не нужна ли пешеходу помощь, полицейские выяснили, что он идет домой, однако, поскользнулся на льду и подвернул ногу, отчего передвигаться стало гораздо сложнее. Госавтоинспекторы поинтересовались, не нужна ли мужчине медицинская помощь и, после отрицательного ответа, предложили подвезти его.

Благополучно добравшись до дома, Борис Викторович, - так представился мужчина, поблагодарил полицейских за оказанную помощь, а позже позвонил в дежурную часть отдела полиции и попросил передать руководству его просьбу о поощрении инспекторов дорожно-патрульной службы за бдительность и неравнодушие.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
14 февраля 2025  12:16
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
16
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
14 февраля 2025  11:49
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
72
В марте в Самарской области стартуют отборочные соревнования марафона «Земля спорта»
14 февраля 2025  10:25
В марте в Самарской области стартуют отборочные соревнования марафона «Земля спорта»
134
Вячеслав Федорищев в открытом режиме провел оперативное совещание в областном Правительстве.
13 февраля 2025  20:52
Вложение средств от списания бюджетных кредитов, достройка очистных сооружений – Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном Правительстве
939
Самарские журналисты познакомились с новым оборудованием, которое получил театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича: ФОТО
13 февраля 2025  16:14
Самарские журналисты познакомились с новым оборудованием, которое получил театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича: ФОТО
534
Весь список