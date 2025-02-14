В Самарской области госавтоинспекторы помогли пенсионеру, подвернувшему ногу

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В вечернее время полицейские заметили на неосвещенном участке дороги хромающего пожилого мужчину, идущего по обочине.

Находясь на маршруте патрулирования возле села Кануевка в вечернее время, инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Отдела МВД России по Безенчукскому району Игорь Борзенков и Алексей Ершов заметили на неосвещенном участке дороги хромающего пожилого мужчину, который двигался в направлении села Владимировка.

Остановившись, чтобы узнать, не нужна ли пешеходу помощь, полицейские выяснили, что он идет домой, однако, поскользнулся на льду и подвернул ногу, отчего передвигаться стало гораздо сложнее. Госавтоинспекторы поинтересовались, не нужна ли мужчине медицинская помощь и, после отрицательного ответа, предложили подвезти его.

Благополучно добравшись до дома, Борис Викторович, - так представился мужчина, поблагодарил полицейских за оказанную помощь, а позже позвонил в дежурную часть отдела полиции и попросил передать руководству его просьбу о поощрении инспекторов дорожно-патрульной службы за бдительность и неравнодушие.