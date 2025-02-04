В Самарской области до сих пор не нашли пропавшего 13-летнего мальчика

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Он не выходит на связь со 2 февраля.

Ранее в волонтерской организации "ЛизаАлерт" сообщили, что 13-летний школьник пропал в Самаре. Был одет в серую кофту с капюшоном, темные штаны и высокие берцы.



Приметы мальчика: рост 160-164 см, нормального телосложения, темно-русые волосы, карие глаза, короткая стрижка.



Волонтеры просят всех очевидцев, которые заметили ребенка, схожего с приметами, звонить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112. Также требуется помощь добровольцев. Инфорг поиска: Елена (Рубин), телефон: 8 (927) 692-03-48.



Сообщить информацию в полицию можно по номерам: 8(846)334-02-02, 102, пишет Сова.