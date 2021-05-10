В Самарской области браконьеры незаконно ловили плотву и окуня

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В ходе проведения профилактических мероприятий в Приволжском районе сотрудники полиции пресекли незаконную добычу водных биоресурсов.

В районе села Кашпир сотрудники органов внутренних дел задержали двух жителей города Самары 1984 года рождения. Злоумышленники, находясь на берегу платины между протоком реки Волга и озером Долгое, используя запрещенное орудие лова, осуществили незаконный вылов плотвы и окуня. Общая сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей.

У подозреваемых изъяты рыболовные снасти. Задержанные пояснили, что знали о запрете на вылов рыбы в весенний нерестовый период, однако преступили закон. По информации полицейских, мужчины не работают, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Возбуждены два уголовных дела, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.