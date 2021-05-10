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В Самарской области браконьеры незаконно ловили плотву и окуня

10 мая 2021 10:14
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В Самарской области браконьеры незаконно ловили плотву и окуня

В ходе проведения профилактических мероприятий в Приволжском районе сотрудники полиции  пресекли незаконную добычу водных  биоресурсов.

В районе села Кашпир сотрудники органов внутренних дел  задержали  двух жителей города Самары 1984 года рождения. Злоумышленники, находясь на берегу платины между протоком реки Волга и озером Долгое, используя запрещенное орудие лова, осуществили незаконный вылов плотвы и окуня. Общая сумма ущерба составила  более 11 тысяч  рублей. 

У подозреваемых изъяты рыболовные снасти. Задержанные пояснили, что  знали о запрете на вылов рыбы в весенний нерестовый период, однако преступили закон.  По информации полицейских, мужчины не работают, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Возбуждены два уголовных дела, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Теги: браконьеры рыбалка

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