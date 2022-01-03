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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области автодороге М-5 «Урал» пострадали трое

3 января 2022 11:03
278
В Самарской области автодороге М-5 «Урал» пострадали трое

2 января на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 05:50 в Жигулевске. Водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь в условиях снегопада по автодороге М-5 «Урал» 969 км 600 м нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего потерял управление и допустил выезд на полосу встречного движения/ Там он столкнулся с движущимися навстречу автомобилем «Лада Калина», под управлением водителя 1981 года рождения и с еще одним автомобилем «Лада Калина», по управлением женщины-водителя 1953 года рождения. Пострадали два пассажира первого автомобиля: мужчина 1991 года рождения и девушка 1999 года рождения, и женщина-водитель третьего транспортного средства. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. 

Теги: ДТП

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