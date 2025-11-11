В Самарской области 18-летняя девушка, управляя "Приорой", врезалась в металлическое ограждение

147

Сегодня, 11 ноября, ночью в пожарно-спасательный отряд № 40 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» по системе-112 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Урал – Сергиевск - Челно-Вершины.

На место вызова был направлен автомобиль первой помощи пожарно-спасательной части № 109 Отряда № 40. К месту происшествия также были направлены бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошел наезд на препятствие легкового автомобиля Lada Priora.

К сожалению, в результате ДТП погиб водитель.

Специалисты провели аварийно-спасательные работы: отключение системы электропитания автомобиля.

«Из собранных сотрудниками ГАИ материалов следует, что 18-летняя девушка, управляя автомашиной Lada Priora, на 8 километре автодороги „Урал-Сергиевск-Челно-Вершины“ не справилась с управлением и допустила наезд на металлическое ограждение. Водитель погибла на месте ДТП», — уточнили в ГУ МВД России по Самарской области.

