В Самарскую область не пустили 200 тыс. флаконов немаркированного арабского парфюма

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К Международному дню таможенника, подводя итоги 2021 года, Самарская таможня подготовила топ-10 крупных выявлений и задержаний в регионе деятельности за прошедший год.

Стоит отметить, что основные выявления были в области нарушений прав на интеллектуальную собственность. Тема контрафакта, немаркировки и санкционных товаров в течение 2021 года активно освещалось в федеральных и региональных средствах массовой информации. Правообладатели несут многомиллионные потери за незаконное использование их товарных знаков.

Итак, 10-ка наиболее значимых правонарушений за 2021 год:

10. По количеству незаконно ввезенной продукции крупнейшим изъятием было 200 тыс. флаконов немаркированного арабского парфюма. Стоимость партии товара составила 32 млн рублей.

9. Сотрудники таможенного поста Аэропорт Самара в ручной клади пассажира рейса Самара – Анталья обнаружили незадекларированную валюту в размере 80 тыс.долларов США.

8. Единственным в правоприменительной практике Ульяновской области стало возбужденное Службой по Ульяновской области Самарской таможни уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 193 УК РФ по факту незачисления денежных средств на счета резидента по 11 контрактам за поставленное в Иран зерно на сумму более 504 млн. руб. В феврале 2021 года было возбуждено уголовное дело в отношении установленного лица и иных неустановленных лиц. Проведено 8 обысков по разным адресам.

7. За 2021 год сотрудниками Самарской таможни неоднократно пресекались попытки ввоза санкционной продукции. Наиболее крупным задержанием стали 60 тонн европейского картофеля, перевозимый в 3 грузовых транспортных средствах.

6. Попытку пересылки в Республику Казахстан 100 коробчатых магазинов к автомату Калашникова пресекли сотрудники Самарской таможни. В рамках оперативных мероприятий было установлено, что у гражданина своя торговая точка по продаже страйкбольного оружия, амуниции и боевого снаряжения в Тольятти. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду товаров, относящихся к иному вооружению).

5. Крупнейшим выявлением контрафактной спортивной обуви известных торговых марок ADIDAS и NIKE стало задержание 13 тыс. пар кроссовок, которые направлялись из Казахстана в Тольятти. Правообладатели оценили свой ущерб в 110 млн рублей.

4. Таможенники перекрыли канал поставки наркотиков из Испании в Самару. Крупнейшее задержание наркотических средств за 2021 год по ПФО. В отношении молодого человека возбуждено 2 уголовных дела по ч.3 и ч.4 ст.229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах) за полученные в посылках кодеин и марихуану общим весом 5 кг, а также таблетки, содержащие психотропное вещество алпразолам общим весом 646,93 гр.

3. Более 3 000 сумок, рюкзаков, кошельков, ключниц, ремней, упаковочных пакетов, маркированных товарными знаками известных брендов DIOR, MICHAEL KORS, LOUIS VUITTON, BURBERRY. Суммарный ущерб по партии поддельных аксессуаров превысил 175 млн рублей.

2. Порядка 32 тыс. флаконов парфюма, задержанного самарскими таможенниками, признаны судом контрафактными. Оцененная по результатам таможенной экспертизы стоимость контрафактного товара составила более 211 млн рублей.

1. Задержана крупнейшая за последние годы партия запрещенных товаров – спецоперация ФТС России, проведенная на границе с Казахстаном совместно с отрядами спецназначения Росгвардии 16 и 17 ноября. Задержаны 14 фур с запрещенными товарами. Общая масса нелегального груза составила около 300 тонн, оценочная его стоимость – 350-400 миллионов рублей.