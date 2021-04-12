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В Самаре от отравления угарным газом пострадали три человека

12 апреля 2021 17:40
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Предварительная причина происшествия – неисправность вентиляционного оборудования.

11 апреля в ЦУКС Самарской области поступило сообщение об отравлении угарным газом 3 человек, в том числе 1 ребенка, в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Гагарина, 106.

Пострадали 3 человека (мужчина 1982 г.р., женщина 1988 г.р., мальчик 2012 г.р.). После обследования врачами бригады скорой медицинской помощи они были госпитализированы.

Предварительная причина происшествия – неисправность вентиляционного оборудования.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает правила безопасности при использовании бытового газа.

- не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра;

- следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки;

- заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь – это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, распахните окна и как следует проветрите кухню;

- если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения.

Как действовать при утечке газа

Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.

При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.

Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое – надо вызывать мастера, это значит, что газ сгорает не полностью.

Симптомы отравления любым газом:

 - болит, кружится голова;

- темнеет в глазах;

- шум в ушах;

- подкатывает тошнота.

Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону 04.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.

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