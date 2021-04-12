В Самаре от отравления угарным газом пострадали три человека

11 апреля в ЦУКС Самарской области поступило сообщение об отравлении угарным газом 3 человек, в том числе 1 ребенка, в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Гагарина, 106.
Пострадали 3 человека (мужчина 1982 г.р., женщина 1988 г.р., мальчик 2012 г.р.). После обследования врачами бригады скорой медицинской помощи они были госпитализированы.
Предварительная причина происшествия – неисправность вентиляционного оборудования.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает правила безопасности при использовании бытового газа.
- не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра;
- следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки;
- заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь – это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, распахните окна и как следует проветрите кухню;
- если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения.
Как действовать при утечке газа
Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.
Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.
При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.
Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое – надо вызывать мастера, это значит, что газ сгорает не полностью.
Симптомы отравления любым газом:
- болит, кружится голова;
- темнеет в глазах;
- шум в ушах;
- подкатывает тошнота.
Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону 04.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.