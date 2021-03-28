В Самаре на двух женщин упала снежная наледь с крыши дома, одна - погибла

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Сегодня, 28 марта, примерно в 21 час 30 минут с крыши дома, расположенного по улице Металлистов в Кировском районе Самары, на двух женщин упала снежная наледь. От полученных повреждений одна из женщин скончалась на месте происшествия. Вторая потерпевшая доставлена в больницу где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

На месте происшествия работает следственная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.

Расследование уголовного дела находится на контроле в следственном управлении СКР по Самарской области.

Фото: СКР по Самарской области