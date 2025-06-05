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В соцмедиа размещена информация о том, что 5 июня 2025 года в Самаре дерево упало на коляску, в которой находился ребенок. В настоящее время ребенок госпитализирован.

По поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СКР СО Александра Воеводина возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Следствием устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также условия, способствовавшие совершению преступления, назначен комплекс экспертиз.

Как сообщает СОВА, ситуацию прокомментировали в городской администрации:

- По информации Единой дежурной диспетчерской службы Самары, 5 июня в 18:35 около улицы Полевой, 72 ребенок 2024 года рождения получил царапины рук из-за падения дерева. Врачи его обследовали, состояние оценили как удовлетворительное. Затем малыша отпустили с мамой домой.

Фото: СУ СКР СО