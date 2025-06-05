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В Самаре дерево упало на коляску, в которой находился ребенок

5 июня 2025 22:14
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В настоящее время ребенок госпитализирован. 

В соцмедиа размещена информация о том, что 5 июня 2025 года в Самаре дерево упало на коляску, в которой находился ребенок.  В настоящее время ребенок госпитализирован. 

По поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СКР СО Александра Воеводина возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". 

Следствием устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также условия, способствовавшие совершению преступления, назначен комплекс экспертиз.

Как сообщает СОВА, ситуацию прокомментировали в городской администрации:

- По информации Единой дежурной диспетчерской службы Самары, 5 июня в 18:35 около улицы Полевой, 72 ребенок 2024 года рождения получил царапины рук из-за падения дерева. Врачи его обследовали, состояние оценили как удовлетворительное. Затем малыша отпустили с мамой домой.

 

Фото:   СУ СКР СО

Теги: Самара

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