В Самаре женщина-охранник обвиняется в краже телефона подруги

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В полицию в Самаре обратилась женщина 1990 года рождения с сообщением о пропаже сотового телефона.

Полицейские подробно опросили заявителя и установили: накануне женщина вместе с подругой находилась в баре на ул. Воронежской. Пропажу телефона она обнаружила, после перекура на улице. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в размере 7000 рублей.

При опросе потерпевшей сотрудники полиции обратили внимание на описание поведения подруги, данное заявителем: сразу после обнаружения пропажи телефона, она сослалась на срочные дела и ушла.

Полицейские проверили места вероятного сбыта похищенного и установили, что ранее неоднократно судимая, в том числе за совершение убийства, 36-летняя подруга потерпевшей сдала в ломбард телефон, схожий по описанию с похищенным.

Жительница Самары призналась в совершении противоправного деяния и пояснила, что вырученные за чужой телефон денежные средства потратила на оплату съемного жилья и продукты питания.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении злоумышленницы направлено в суд для рассмотрения по существу.