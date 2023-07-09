В Самаре женщина нашла телефон на улице и оставила его себе

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В конце мая в дежурную часть отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самара обратился местный житель 1966 года рождения с сообщением о хищении принадлежащего ему сотового телефона. Сумму причиненного материального ущерба заявитель оценил в 15 000 рублей.

При опросе заявитель пояснил полицейским, что в тот день он по дороге домой обнаружил пропажу сотового телефона из кармана сумки. Пройдя свой путь обратно, он не нашел своего имущества, после чего обратился в полицию за помощью. Полицейские установили маршрут передвижения мужчины. При изучении записей с камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде одного из зданий, выяснилось, что сотовый телефон выпал из кармана сумки мужчины на тротуар возле дома на ул. Железной Дивизии. Утерянную вещь подняла женщина. Участковый узнал в ней жительницу, проживающую на его административном участке.

Женщина 1981 года рождения не стала отрицать свою причастность к хищению чужого имущества. Она пояснила, что решила оставить находку в качестве запасного средства связи. Вину в совершении противоправного деяния ранее не судимая задержанная признала и добровольно выдала полицейским похищенный телефон.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Промышленный районный суд г. Самары.