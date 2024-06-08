В Самаре задержан директор ТТУ

152

В Самаре задержали директора Трамвайно-троллейбусного управления города Михаила Ефремова. Его подозревают в мошенничестве.

Как сообщил в своем тг-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, речь идет о махинациях с бюджетными средствами. Общая сумма может доходить до 100 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». В ближайшее время суд примет решение о мере пресечения в отношении главы ТТУ, пишет Самара-КП.