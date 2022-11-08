В Самаре задержали "черных археологов"

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УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность двух жителей г. Самары, причастных к незаконному поиску и изъятию археологических предметов из мест залегания.

Указанные граждане, используя металлоискатели, радары и магнитные приборы, осуществляли свою незаконную деятельность на территории национального парка «Самарская Лука», в непосредственной близости от объекта культурного наследия «Муромский городок» (древнее поселение волжских булгар, уничтоженное в XIII веке войсками «Золотой Орды»).

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий данные лица задержаны, по адресам их регистрации в г. Самаре проведен обыск, изъяты старинный шлем, кольчуга, наконечники стрел, лезвие клинка.

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.243.2 УК РФ.

Ставропольским районным судом Самарской области фигуранты признаны виновными по п.п. «а», «в» ч.3 ст. 243.2 УК РФ и приговорены к штрафу в размере 200 тыс. рублей.

В результате рассмотрения Самарским областным судом апелляционной жалобы приговор оставлен без изменения.