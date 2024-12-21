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В Самаре за сутки сбили двоих пешеходов

21 декабря 2024 13:40
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В Самаре за сутки сбили двоих пешеходов

20 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека. 

Одно из ДТП произошло в 18:20 в Самаре. 18-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, в пути следования напротив д. 116 «А» по проспекту Юных Пионеров, не убедился в безопасности осуществляемого маневра, совершил наезд на 48 – летнего мужчину.

Пешеходу назначено амбулаторное лечение.

Ещё одно ДТП произошло в 07:50 также в Самаре. 46-летняя водитель, управляя автомашиной Kia Soul, двигаясь напротив дома №360, к.2 по ул. Литвинова допустила наезд на 58-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеходу назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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