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В Самаре за один день две женщины попали под машину

13 марта 2022 10:13
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В Самаре за один день две женщины попали под машину

12 марта  на территории региона зарегистрировано 11 ДТП,  в которых 13 человека получили ранения различной степени тяжести. 

Одно из ДТП произошло в 12:05 в Промышленном районе областного центра. Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», следовал по ул. Ново-Вокзальной. Напротив д.85 по ул. Свободы, проследовал через перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Toyota Highlander», под управлением водителя 1962 года рождения, который завершал проезд перекрестка. В результате ДТП телесные повреждения получила  женщина-пассажир автомобиля «Лада Гранта» 1990 года рождения, доставлена в медицинское учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП произошло в 19:05 в Советском районе Самары. Женщина-водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Opel Zafira», следовала по ул. Промышленности. Напротив д. 273 по ул. Промышленности совершила наезд на пешехода женщину-пешехода 1939 года рождения, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в неустановленном месте. В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения, доставлена в медицинское учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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