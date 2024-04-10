В Самаре водитель врезался в столб и попал в больницу

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9 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно ДТП произошло в Куйбышевском районе Самары. В 04:30 час. 17-летний водитель неимеющий водительского удостоверения, управляя автомобилем Skoda Octavia двигался по ул. Центральная в направлении ул. Поселковая. В пути следования в районе дома № 12А нарушил требования п.10.1 ПДД РФ, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и наехал на световую опору, после чего госпитализирован с места ДТП.