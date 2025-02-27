В Самаре водитель столкнулся с тремя автомобилями и скрылся с места ДТП

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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Самаре. 25 февраля в 20.30 час. водитель, управляя автомобилем Mercedes, двигался по ул. Московское шоссе в Самаре. В пути следования на пересечении с ул. 22 Партсъезда не выбрал безопасную дистанцию, допустил столкновение с тремя автомобилями: Lada Granta, Lada Kalina, ВАЗ 2114 и скрылся с места ДТП. В полицию из лечебных учреждений сообщений, связанных с указанным ДТП не поступало.

В настоящее время сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя и установление всех обстоятельств произошедшего.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя, или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 102, 8 919 807 19 49.

Напоминаем, водитель, причастный к дорожно-транспортному происшествию, должен принять все меры для оказания помощи пострадавшим и сообщить о случившемся в полицию. За оставление места ДТП предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.