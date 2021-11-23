В Самаре водитель сбил женщину-пешехода

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22 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 14 ДТП (из них 9 с участием пешеходов), в которых 14 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 14:10 в Самаре. Водитель 1955 года рождения, который к административной ответственности за нарушение ПДД в текущем году привлекался 28 раз, двигался на автомобиле «Mercedes-Benz» по ул. Советской Армии со стороны ул. Ново-Садовая в направлении ул. Московское шоссе. Напротив дома № 212А по ул. Советской Армии, при выезде с прилегающей территории в нарушении сплошной линии дорожной разметки он сбил женщину 1965 года рождения.

Она переходила проезжую часть ул. Советской Армии вне пешеходного перехода, справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадавшую женщину-пешехода госпитализировали в медицинское учреждение.