В Самаре водитель сбил семилетнюю девочку

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11 февраля на территории Самарской области зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек, двое - погибли.

Одно из ДТП произошло в 16:15 час. в Куйбышевском районе Самары. 31-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi ASX, двигался по улице Белорусской со стороны улицы Флотской в направлении улицы Большой Караванной. В пути следования, возле дома №97, допустил наезд на 7-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход доставлена в больницу, где ей оказана разовая медицинская помощь.