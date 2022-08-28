В Самаре водитель сбил молодого человека на электросамокате

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27 августа на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими, в которых 8 человек получили ранения.



Одно из ДТП произошло в 12.10 часов в г. Самара. 30-летний водитель, управлял автомобилем Лада-Гранта, следовал по ул. Зои Космодемьянской со стороны ул. Силина в направлении Московского шоссе и напротив д. 8 по ул. З. Космодемьянской совершил наезд на 20-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть на элекросамокате справа налево по ходу движения автомобиля в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.