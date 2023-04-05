В Самаре водитель сбил девочку-пешехода

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4 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 16:55 час. в Промышленном районе г. Самара. 30-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Lada Largus», двигался по ул. Краснодонская со стороны ул. Физкультурная. В пути следования напротив д. № 7, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода – девочку 2018 г.р., которая переходила проезжую часть в неположенном для перехода месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, слева направо по ходу движения транспортного средства.

От удара ребенка отбросило на остановившийся автомобиль «Chevrolet Lacetti» под управлением 34-летнего водителя, следовавшим во встречном направлении. Бригадой скорой помощи ребенок доставлен в медицинское учреждение.