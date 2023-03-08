В Самаре водитель сбил девочку

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7 марта на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в Кировском районе Самары в 09:10. Водитель 1960 г.р., управляя автомашиной «Renault Duster», в пути следования в районе дома № 200 по ул. Цеховая, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода – девочку 2013 г.р.

Она переходила проезжую часть по линии перекрестка, слева направо по ходу движения автомашины. В результате ДТП пострадавшая доставлена в лечебное учреждение, ей назначено амбулаторное лечение.