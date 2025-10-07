В Самаре водитель сбил 65-летнего велосипедиста на электровелосипеде

124

6 октября на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 14:10 час. в Промыщленном районе города Самары. 57-летний водитель, управляя транспортным средством Peugeot 206, двигалась по ул. Воронежская со стороны ул. Черемшанская в направлении ул. Ставропольская. В пути следования, напротив дома №92 по ул. Воронежская, при движении по второстепенной дороге, не уступила дорогу и допустила наезд на 65-летнего велосипедиста, который двигался на электровелосипеде Wenbox(240W), по главной дороге. Велосипедисту назначено амбулаторное лечение.