В Самаре водитель сбил 10-летнего пешехода

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18 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 17:55 в Октябрьском районе Самары. 27-летний водитель управляя автомобилем Lada Granta, двигался по Московскому шоссе со стороны ул. Московская в направлении ул. Мичурина, в районе дома 5А по Московскому шоссе допустил наезд на 10-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть Московского шоссе, слева направо по ходу движения транспортного средства. Пострадавшего пешехода госпитализировали.