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В Самаре водитель сбил 10-летнего пешехода

19 апреля 2025 13:43
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В Самаре водитель сбил 10-летнего пешехода

18 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11  человек. 

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 17:55 в Октябрьском районе Самары. 27-летний  водитель управляя автомобилем Lada Granta, двигался по Московскому шоссе со стороны ул. Московская в направлении ул. Мичурина, в районе дома 5А по Московскому шоссе допустил наезд на 10-летнего пешехода,  который перебегал проезжую часть  Московского шоссе, слева направо по ходу движения транспортного средства. Пострадавшего пешехода госпитализировали.

Теги: ДТП

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