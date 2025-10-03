В Самаре водитель без прав врезался в столб, пострадала 13-летняя пассажирка

154

2 октября на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек.

В Самарском районе Самары в 21:3035-летний водитель автомобиля Lada Granta, двигаясь по ул. Советской Армии, в направлении ул. Дыбенко, в районе дома № 120 по ул. Советской Армии, допустил наезд на препятствие в виде световой опоры. По данным сотрудников Госавтоинспекции данный водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, ранее был лишён права управления транспортными средствами. Несовершеннолетний пассажир автомобиля - 13-летняя девочка доставлена в медицинское учреждение.