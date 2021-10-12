В Самаре во дворе водитель сбил ребенка

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11 октября на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых 10 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 17:52 в Самаре. Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем «Subaru», двигался по внутриквартальному проезду от Заводского шоссе в направлении Корсунского переулка. В пути следования мужчина допустил наезд на мальчика 2014 года рождения, переходившего проезжую часть внутриквартального проезда. В результате ДТП пешеход получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение.