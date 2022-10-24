в Самаре вандалы испортили мурал, посвященный футболисту Денису Ковбе

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На крыше одного из заброшенных корпусов завода имени Масленникова побывали вандалы, которые решили увековечить свое присутствие. Да не абы где, а поверх мурал-арта, посвященного памяти покойного футболиста Денису Ковбе, который играл за «Крылья Советов», пишет 63.ру.

«Обновленную» картину увидел самарский блогер, который снимал заброшенное здание завода с высоты птичьего полета. Ситуация возмутила как самого блогера, так и жителей города.

— Место не публичное, посчитали, что за это никто не накажет, — предположил автор фотографий.

Скриншот: Евгений Щекин / Vk.com