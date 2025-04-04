В Самаре в один день сбили подростков на велосипеде и электробайке

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В Куйбышевском районе Самары 3 апреля в 18:19 час. 36-летняя женщина, управляя а/м Kio Rio, при выезде с жилой зоны на ул. Пугачевский тракт допустила наезд на 15-летнего велосипедиста, пересекающего траекторию движения автомобиля. Подросток осмотрен медиками, ему рекомендовано амбулаторное лечение. Информация о ДТП передана в КДН районной администрации.



В Промышленном районе Самары в 17:45 час. 52-летний водитель, управляя а/м Volkswagen Polo, двигался по ул. Тополей со стороны ул. Георгия Димитрова в направлении ул. Ташкентская. В пути следования напротив д.12, при совершении манёвра разворота не уступил дорогу и допустил столкновение с Электробайком Kugoo Wish 01(1500w), под управлением 14-летнего, не имеющего права управления транспортным средством, подростка, который двигался без мотошлема. Несовершеннолетнему водителю медиками после осмотра рекомендовано амбулаторное лечение. Информация о ДТП передана в КДН районной администрации.

