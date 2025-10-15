В Самаре в ходе рейда на территории мебельной фабрики, гостиницы и рынка проверено более 70 мигрантов

146

Сотрудники Управления МВД России по городу Самара совместно с представителями общественности и при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическое мероприятие в Промышленном и Советском районах областного центра. В ходе рейда на территории мебельной фабрики, гостиницы и рынка проверено более 70 человек. Полицейские пресекли 12 нарушений миграционного законодательства иностранными гражданами. В отношении всех задержанных нарушителей составлены административные протоколы. Иностранные граждане доставлены в отдел полиции, где прошли процедуры фото- и дактилоскопической регистрации. Кроме того, проведена тщательная проверка их возможной причастности к совершению других правонарушений и преступлений. В настоящее время решается вопрос о выдворении правонарушителей за пределы Российской Федерации.

Данные рейды являются частью комплексной работы полиции по контролю за соблюдением миграционного законодательства и предотвращению правонарушений со стороны иностранных граждан на территории Самарской области.

Обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.