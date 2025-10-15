Я нашел ошибку
Главные новости:
в Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ
На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
Общественник предложил сократить количество отпускных дней в России
Роспотребнадзор ужесточит контроль за оборотом БАДов с 2026 года
«Единая Россия» провела Третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее»
В Сызрани стартовала военно-спортивная игра «Патриоты России – 2025»
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
В Самаре в ДТП пострадали женщина и семилетний ребенок

15 октября 2025 11:42
131
14 октября на территории Самарской области зарегистрировано четырнадцать дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало пятнадцать человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Одно из них произошло в Кировском районе. В 17:00 час. 44-летний мужчина, управляя автомобилем Suzuki SX4, двигался по улице Волжскому шоссе со стороны улицы Дальней в направлении улицы Сергея Лазо. В пути следования, возле дома №1 по улице Заовражной, не обеспечил возможности постоянного контроля за движением своего транспортного средства, и допустил наезд на световую опору. Водителю оказана разовая медицинская помощь, его пассажир – 39-летняя женщина госпитализирована, второму пассажиру – 7-летнему мальчику назначено амбулаторное лечение.   

Теги: ДТП

Новости по теме
Пассажир малолитражки был зажат в салоне аварийного автомобиля. Потребовалась помощь спасателей.
13 октября 2025, 16:45
Пассажир малолитражки был зажат в салоне аварийного автомобиля. Потребовалась помощь спасателей. Происшествия
509
В Камышлинском районе полуприцеп наехал на мужчину, лежащего на проезжей части
13 октября 2025, 13:20
Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Происшествия
398
В Новокуйбышевске девочки-подростки попали в ДТП на питбайке
13 октября 2025, 12:44
Водитель и ее пассажир – 14-летняя девушка госпитализированы. Происшествия
465
В центре внимания
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
62
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
498
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
566
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
513
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
401
