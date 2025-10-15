В Самаре в ДТП пострадали женщина и семилетний ребенок

131

14 октября на территории Самарской области зарегистрировано четырнадцать дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало пятнадцать человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Одно из них произошло в Кировском районе. В 17:00 час. 44-летний мужчина, управляя автомобилем Suzuki SX4, двигался по улице Волжскому шоссе со стороны улицы Дальней в направлении улицы Сергея Лазо. В пути следования, возле дома №1 по улице Заовражной, не обеспечил возможности постоянного контроля за движением своего транспортного средства, и допустил наезд на световую опору. Водителю оказана разовая медицинская помощь, его пассажир – 39-летняя женщина госпитализирована, второму пассажиру – 7-летнему мальчику назначено амбулаторное лечение.